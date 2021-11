Premier League, presentato il calendario per Qatar 2022

La Premier League è compatta e dice no. Alla proposta della FIFA di giocare il mondiale ogni due anni, nello specifico. Il campionato più ricco del mondo lo fa, appunto, in maniera compatta: compreso il Newcastle dei sauditi, che col piano di Infantino sulla carta dovrebbero andare a nozze. E invece tutti i 20 club della massima divisione inglese, la prima a schierarsi in maniera così netta, dicono no. Quali siano le motivazioni, e anche il fatto che la Premier non chiuda la porta a eventuali riforme, lo mette in chiaro l'amministratore delegato Richard Masters: "Siamo aperti a riforme e nuove idee, ma devono migliorare l’equilibrio complementare tra calcio nazionale e internazionale per migliorare il gioco a tutti i livelli".

Ecco il nuovo calendario. Salvo il boxing day. In attesa di capire cosa ne sarà del piano FIFA, una novità nella prossima stagione ci sarà comunque, perché i mondiali di Qatar 2022 si giocheranno tra fine novembre e inizio dicembre. Anche qui la Premier League gioca sul tempo e, prima fra i grandi campionati, stila un calendario che prevedibilmente tutti gli altri seguiranno. La stagione 2022/2023 inizierà il 6 agosto e andrà in pausa dal 13 novembre, per poi riprendere il 26 dicembre: salvo il boxing day, una vera istituzione oltre Manica.