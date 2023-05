Premio Cronometro d'oro: è il rossonero Matteo Osti il miglior preparatore della Serie A 2021/2022

Fonte: figc.it

È Matteo Osti il vincitore del Cronometro d’oro per la stagione 2021/2022: i colleghi lo hanno votato quale migliore preparatore atletico dello scorso campionato, celebrando così lo Scudetto del Milan della passata stagione e ‘bissando’ il successo di Stefano Pioli durante l’ultima edizione della Panchina d’oro: “Mi scuso per non essere lì, ma purtroppo non posso fare altrimenti dovendo preparare la partita di mercoledì…” ha sottolineato in collegamento video Osti, riferendosi all’imminente semifinale di Champions League contro l’Inter. “Vi ringrazio – ha continuato il preparatore atletico del Milan, inquadrato insieme ai suoi collaboratori e rivolgendosi ai presenti nell’auditorium di Coverciano – per avermi votato. Condivido questo riconoscimento con i colleghi che lavorano con me, oltre alla squadra e al mister.

Ormai sono venti anni che faccio questo mestiere ed è davvero un grande onore aver raggiunto questo obiettivo”. Oltre che per Osti, questo è un bellissimo riconoscimento anche per tutto lo staff che lavora al suo fianco.