Premio Fifa per il gol più bello: c'è anche un amputato tra i finalisti

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 10 FEB - Richarlison, Dimitri Payet e Marcin Oleksy sono i tre candidati al "Fifa Puskas Award", ovvero il riconoscimento che premierà il gol più bello del 2022. Il brasiliano è candidato per la rete segnata ai Mondiali in Qatar nella partita della Seleçao contro la Serbia, e in caso di successo sarebbe il terzo consecutivo di un giocatore del Tottenham dopo Erik Lamela e Son Heung-Min. Payet è in corsa per il tiro da 25 metri finito all'incrocio dei pali, ricevendo la sfera da calcio d'angolo, nel corso di Marsiglia-Paok di Conference League. Infine Marcin Oleksy, calciatore polacco disabile che gioca con una gamba amputata ed è riuscito a segnare in incredibile sforbiciata (ANSA).