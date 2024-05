Premio Gentleman Fair Play 2024: candidato Mike Maignan

Si riaccendono le luci sul Premio Gentleman Fair Play. Si torna in campo con l'edizione numero ventinove. Si scende in campo con i valori della lealtà, sportività e correttezza. Valori per noi imprescindibili da sempre, fin dalla prima edizione. Un premio dedicato all'Inter tornata a essere campione d'Italia, al Milan, al Monza, alla Juventus come per l'Atalanta. Un premio che non ha confini e che arriva fino a Potenza grazie al Premio Gentleman Lega Pro.

Oggi, al termine di una lunga stagione, il premio organizzato con successo negli anni da Gianfranco Fasan, è pronto a mettere in campo tutti i suoi campioni.

Una squadra guidata ancora da Massimo Caputi accompagnato nuovamente in questa edizione da Laura Barriales e Giorgia Rossi. Al loro fianco giocatori, campioni, dirigenti, gente di sport.

Uno sguardo alla Serie BKT con il tradizionale Premio Gentleman dedicato a Piermario Morosini. Una collaborazione ultra decennale con la Lega B che si è rafforzata negli anni anche con l'assegnazione del miglior allenatore Gentleman. Un premio votato da tutti gli allenatori del campionato cadetto nel nome e ricordo di Gigi Simoni vinto da Claudio Ranieri.

Confermato anche il Gentleman della Tv e della Musica. Quest'anno il premio verrà consegnato a Enrico Ruggeri, capitano, tra l'altro della Nazionale Cantanti che tanto bene continua a fare in giro per l'Italia.

Se le emozioni del campo possono essere finite non lo sono per noi. Non lo sono per i tifosi che seguono con passione il nostro campionato e da anni il Premio FairPlay. Tocca a loro eleggere il Gentleman Lega Serie A 2023/24. La serata è anche un momento benefico sostenendo l'associazione IN CAMPO CON IL CUORE che donerà un Defibrillatore alla città.

Chi sarà il Signore del calcio di questa stagione? La votazione è già cominciata sul sito

www.premiogentleman.it e ci sarà la possibilità di votare fino al 10 maggio. Le nominations riguardano dieci giocatori, selezionati dal Comitato organizzatore, che in questo campionato si sono contraddistinti per lealtà, rispetto e sportività dentro e fuori dal campo. Il più più votato sarà premiato nella serata di gala che si terrà a Milano a inizio della prossima stagione.

NOMINATIONS PREMIO GENTLEMAN - SERIE A 2023/2024

1. Inter - Lautaro Martinez

2. Milan - Mike Maignan

3. Juventus - Dusan Vlahovic

4. Roma - Paulo Dybala

5. Bologna - Joshua Zirkzee

6. Lazio - Mattia Zaccagni

7. Atalanta - Marco Carnesecchi

8. Genoa - Albert Guðmundsson

9. Fiorentina - Giacomo Bonaventura

10. Monza - Michele Di Gregorio