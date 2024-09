Preoccupa il derby di Genova: rafforzati i controlli delle forze dell'ordine

(ANSA) - GENOVA, 24 SET - "Dispiegamento sul territorio, in largo anticipo rispetto all'inizio della partita, di servizi a medio e lungo raggio, sbarramenti della forza pubblica a ridosso dell'impianto sportivo per garantire la consueta separazione dei flussi, oltre a servizi dinamici e in generale di potenziamento dei presidi di vigilanza, anche presso le sedi di ritiro delle squadre, nonché allo stadio il rafforzamento dei controlli ai varchi di ingresso. Il monitoraggio dall'alto sarà garantito da un elicottero dell'VIII Reparto Volo della Polizia di Stato di Firenze, condimeteo permettendo". Sono le misure prese oggi dal tavolo tecnico svolto in questura a Genova per il derby di Coppa Italia Genoa-Sampdoria in programma domani alle 21 al Ferraris. "Per facilitare le operazioni di afflusso dei tifosi, i cancelli verranno aperti dalle ore 18.00, una volta completate le coreografie e le conseguenti operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell'impianto". Al Tavolo Tecnico hanno partecipato oltre ai dirigenti di Questura, Polizia Stradale, Polizia Ferroviaria e di Frontiera, i referenti dei Comandi dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale, i Responsabili del Piano Sanitario e dei servizi dei Vigili del Fuoco, nonché i rappresentanti delle due società sportive, Genoa C.F.C. e U.C.

Sampdoria. Il Tavolo Tecnico odierno è stato preceduto dalle rituali riunioni del GOS - Gruppo Operativo Sicurezza, tenutesi il 17 e il 23 settembre scorsi e presiedute dal Capo di Gabinetto della Questura, "nelle quali sono stati definiti anche i profili di safety e security in capo alle società sportive, per cui è previsto il massimo rafforzamento dello stewarding". "Si tratta dell'incontro più atteso dalla città e molto sentito, dal qualificato profilo di rischio, per il quale il questore Burdese ha chiesto a tutti gli Uffici e Comandi interessati di profondere il massimo sforzo operativo in termini di prevenzione, al fine di scongiurare condotte illecite" si legge in una nota della polizia. Nei giorni scorsi gruppi di ultrà si erano fronteggiati a grande distanza indossando caschi da motociclista e accendendo fumogeni. Ieri il sindaco Marco Bucci ha incontrato gli allenatori Gilardino e Sottil a Palazzo Tursi facendo un appello insieme loro affinchè il derby "sia una festa e non un problema". (ANSA).