Preoccupato per la nuova stagione? Maignan: "Mai. Ci saranno nuove prove: è questo che amo"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Mike Maignan è stato intervistato da Sportweek e quando gli è stato chiesto se fosse preoccupato per l'inizio della nuova stagione con il Milan, non ha esistato a rispondere, come fa in campo, con una frase che forse lo rappresenta al meglio più di ogni descrizione: "Mai preoccupato. Ci saranno nuove sfide, nuove prove: ed è proprio questo che amo".