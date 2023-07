Pres. Atletico Madrid: "Futuro Morata? Nessuna novità, ma non credo che andrà in Italia"

MilanNews.it

© foto di Federico Titone

Enrique Cerezo, presidente dell’Atletico Madrid, intervistato dall’emittente radiofonica spagnola COPE, ha parlato brevemente anche del futuro di Alvaro Morata, attaccante dei Colchoneros che viene accostato con insistenza al Milan negli ultimi giorni: "Non abbiamo notizie sulla situazione futura di Morata, ma mi sorprende. Non credo che andrà in Italia".