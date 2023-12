Pres.Betis: "Miranda? Se vuole rinnovare dipende esclusivamente da lui"

A margine dell'assemblea degli azionisti, il presidente del Real Betis, Angel Haro, ha parlato con i giornalisti presenti anche del futuro di Juan Miranda, terzino sinistro in scadenza di contratto con il club andaluso il prossimo 30 giugno. Ecco le sue parole riportate dal Mundo Deportivo: "Quando un giocatore è in scadenza di contratto, la decisione è un po' nelle mani del giocatore stesso. Se vuole rinnovare dipende esclusivamente da lui".

Miranda è da tempo nel mirino del Milan che lo ha di fatto bloccato per l'estate quando potrà arrivare a parametro zero, ma in via Aldo Rossi stanno valutando la possibilità di anticipare il suo sbarco a Milanello con sei mesi di anticipo. Per chiudere il suo arrivo già a gennaio, servirà però trovare un accordo con il Betis.