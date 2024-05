Pres.Lille: "Futuro Fonseca? Parliamo ogni giorno con lui, non ha ancora preso la sua decisione"

Olivier Létang, presidente del Lille, dopo la sfida contro il Nantes, ha parlato così del futuro di Paulo Fonseca, tecnico accostato con insistenza anche al Milan nelle ultime settimane: "Parliamo ogni giorno con Paulo Fonseca. Non ha ancora preso la sua decisione. Vogliamo vedere come andrà a fine la stagione e poi ci metteremo attorno a un tavolo per discutere. E' molto felice qui. Paulo è concentrato al 100% sul progetto e ha voglia, come la nostra, di puntare alla qualificazione alla Champions League. Questa è l’unica cosa a cui pensiamo oggi".

Fonseca ha il contratto in scadenza con il Lille il prossimo 30 giugno. Il club francese gli ha proposto il rinnovo, ma all'allenatore portoghese non mancano gli estimatori: in forte pressing sull'ex Roma, per esempio, c'è l'Olympique Marsiglia, così come il suo nome è nella lista dei potenziali obiettivi del Milan per il post-Pioli.