Pres.Porto: "Taremi? Dal Milan solo offerte ridicole, nessuna proposta si è avvicinata al valore della clausola"

vedi letture

Non è un mistero che il Milan abbia seguito a lungo Medhi Taremi la scorsa estate, ma alla fine non è stato trovato l'accordo con il Porto e così all'ultimo giorno di mercato i rossoneri hanno virato su Luka Jovic. In merito alla trattativa con il Diavolo, Pinto da Costa, presidente dei portoghesi, ha dichiarato a SIC: "Per Taremi il Milan ha fatto solo offerte ridicole e non c'è nemmeno stata una discussione - riporta sportmediaset.it -. Nessuna delle loro offerte si è avvicinata al valore della clausola".