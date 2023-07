Preseason, il calendario delle prossime amichevoli del Milan

Nella notte tra il 1° e il 2 agosto, il Milan scenderà in campo a Las Vegas per l'ultima amichevole americana contro il Barcellona. La sfida contro i blaugrana sarà solo la prima di una serie di sfide che traghetteranno i rossoneri alla prima giornata di campionato contro il Bologna, in programma il prossimo 21 agosto al Dall'Ara.

Il calendario (date e ora italiane):

- 2 agosto, ore 5: Milan-Barcellona (Allegiant Stadium, Las Vegas)

- 8 agosto, ore 22: Monza-Milan, Trofeo Silvio Berlusconi (UPower Stadium, Monza)

- 9 agosto, ore 18: Milan-Trento (Centro Sportivo Milanello, Carnago)