Preseason, la classifica marcatori rossonera dopo la quarta amichevole

Il Milan ha perso la sua terza amichevole in terra americana contro il Barcellona, nella nottata italiana. I blaugrana sono riusciti spuntarla grazie allo squillo di Ansu Fati al 55'. I rossoneri a secco per la prima volta in questa preaseason dopo aver segnato in tutte le amichevoli precedenti contro Lumezzane, Real Madrid e Juventus. La graduatoria dei marcatori del pre campionato rossonero, dunque, rimane la seguente:

- 2 reti: Pobega, Colombo, Romero

- 1 rete: Messias, Zeroli, Tomori, Thiaw, Giroud