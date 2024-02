Presidente Lecce: "La partita col Milan mi ha traumatizzato"

Il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani ha parlato in conferenza stampa toccando tanti temi legati all'attualità salentina, con particolare attenzione sui retroscena del mercato appena concluso: "L'importante è che sia ben chiaro che abbiamo una società fatta di persone fisiche. Noi dobbiamo fare tutto: mercato, stipendi, amministrativi, ristrutturare lo stadio, restituire due milioni e mezzo alla Serie B ogni anno, perché in qualità di neopromosse siamo per 3 anni finanziatori della Serie B. La B viene finanziata dal Lecce, non dalla Juventus. Scherzo ogni tanto con Balata per quanti soldi abbiamo dato tra retrocessioni e risalite. La somma di tutto questo deve portare comunque ad una gestione equilibrata. Dato che rischiamo come persone fisiche e vogliamo un risultato sportivo, mi sono affidato a Corvino e Trinchera che devono fare un doppio compito quasi incompatibile: risultato sportivo e tutela sul piano economico. Non trovo sul piano nazionale persone migliori di loro per questi compiti. Qui non c'è uno sceicco che a fine anno ripiana 100 milioni di debiti. L'Empoli ha dovuto fare cessioni per 60 milioni. Il Sassuolo, che ha dietro la MAPEI, per mantenere un equilibrio ha fatto cessioni per 100 milioni. Idem Udinese, per non parlare del Verona. O del Genoa che ha venduto Dragusin. Se ragioniamo solo dentro le nostre mura senza andare oltre, non ci rendiamo conto. Senza uno sceicco bisogna fare 6-7 cessioni importanti per restare in A: questa è la realtà".

Il successo last second contro la Fiorentina?

"Il gol del 3-2 è stata un'emozione fortissima ma sono stato un attimo più prudente perché la partita contro il Milan mi ha traumatizzato: guardavo solo l'arbitro".