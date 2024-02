Prestazione super di Leao con l'Atalanta, Pioli: "Mi ha semplicemente detto che stava bene. E allora..."

Un gol, strepitoso, e tante giocate che hanno messo in porta i compagni, che però non hanno finalizzato. Quella di Rafa Leao contro l'Atalanta è stata una prestazione decisamente notevole. In conferenza stampa pre Lazio-Milan è stato chiesto a mister Pioli se avesse parlato col giocatore, chiedendogli magari "spiegazioni" su un rendimento così elevato.

Questo il pensiero di Pioli: "La sua risposta è stata semplice: stavo bene. Allora gli ho detto di sentirsi bene tutte le partite (sorride, ndr)".