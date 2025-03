Presunta frode alla Fifa: processo appello a Platini e Blatter

(ANSA) - ROMA, 03 MAR - Assolti in primo grado nell'estate 2022, gli ex presidenti dell'Uefa e della Fifa, Michel Platini e Sepp Blatter, sono tornati oggi in un'aula di giustizia in Svizzera per il processo d'appello davanti al Tribunale penale federale a Muttenz, insistendo sulla loro innocenza. Entrambi sono imputati per frode, falsificazione e appropriazione indebita per un pagamento di due milioni di franchi svizzeri ricevuto nel 2011 da Platini con l'approvazione di Blatter, una vicenda che sollevò scandalo e che nel 2015 portò alle dimissioni di entrambi. "Un contratto è un contratto, una parola è una parola: la Fifa mi doveva questi soldi", ha detto Platini, 69 anni, durante il suo breve intervento in udienza. Il francese era stato consulente di Blatter, ora 88enne, tra il 1998 e il 2002, durante il primo mandato dello svizzero alla guida della Fifa, con una remunerazione annuale di 300.000 franchi svizzeri, interamente versata. Poi, nel 2011, Platini chiese altri due milioni come risarcimento, che la federazione internazionale gli versò.

Secondo l'accusa, si trattò di un pagamento ottenuto illegalmente grazie al sostegno di Blatter. Le udienze andranno avanti fino a giovedì prossimo e la sentenza nei confronti dei due imputati, che rischiano fino a cinque anni di carcere, è attesa per il 25 marzo. In primo grado, i giudici avevano ritenuto che la frode "non fosse stata accertata con una probabilità al limite della certezza" e li avevano assolti con il beneficio del dubbio. (ANSA).