Previsti nelle prossime ore due incontri importanti per la panchina del Milan

Sono ore decisive per quella che sarà la scelta per il nuovo allenatore del Milan. Alla fine della stagione, infatti, manca solamente una partita, da giocare contro la Salernitana probabilmente nella serata di venerdì o in quella di sabato; poi, come ampiamente previsto da diverse settimane, il pubblico rossonero saluterà definitivamente mister Stefano Pioli, Olivier Giroud e Simon Kjaer.

L’incontro con Pioli

Parlando del suo futuro, Pioli dopo il ko contro il Torino ha dichiarato a Sky: "Non ho appuntamenti con la società. Ci siamo sempre trovati a fine campionato, non so se ci vedremo prima o dopo la Salernitana. Non ho parlato con nessun'altra squadra, ho troppo rispetto per il Milan e per i tifosi”. Presto, comunque, Pioli incontrerà la società e sarà comunicata la scelta finale, anche per permettere il meritato saluto di San Siro contro la Salernitana.

L’incontro con Fonseca

L’indiziato principale a sostituire il tecnico di Parma è Paulo Fonseca, che intanto ieri ha raggiunto con il Lille la qualificazione ai preliminari di Champions: "Per il mio futuro vedremo. Avere - ha dichiarato il tecnico portoghese - la possibilità di giocare in Champions League è importante, ma quando prenderò la mia decisione saranno anche altri gli elementi da valutare. Sceglierò dopo l’ultima partita ma devo pensarci attentamente, parlarne con i miei collaboratori, il mio agente e la mia famiglia per prendere la decisione migliore. Se farò l’eventuale Champions con il Lille? Devo essere sincero: mi orienterò anche tenendo in conto di altre opzioni. Che sia qui o da qualche altra parte, voglio anche progredire nella mia carriera". Tra oggi e domani, dunque, Fonseca incontrerà il Lille e si saprà di più su chi potrebbe essere il prossimo allenatore del Milan.