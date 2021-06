Preziosi, campionato Serie A 'spezzatino'? Bocceremo proposta

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 07 GIU - "Sono assolutamente contrario, 14 voti non li prenderanno mai, non è possibile ridurre il calcio in questa maniera, nessuna possibilità che possa avvenire, io e altre società siamo contrarie". Il presidente del Genoa Enrico Preziosi ai microfoni Radio Anch'io Sport esclude che il progetto di Dazn di trasmettere una Serie A completamente in modalità 'spezzatino' con nessuna partita in contemporanea venga approvato oggi dalla Lega Serie A. "Credo che solo sei-sette club siano favorevoli - aggiunge Preziosi - facevano parte di una coalizione a favore di Dazn. I voti si contano e non si pesano, quindi è impossibile, sarà bocciata" . (ANSA).