Preziosi, mi vedo fuori dal Genoa

(ANSA) - GENOVA, 28 MAG - "Per il futuro mi vedo sicuramente fuori dal Genoa perché è giusto che sia così. Al di là delle ragioni e dei torti. C'è sempre un momento per cominciare e uno per finire: forse è arrivato il momento per finire". Intercettato dall'emittente Telenord al termine di un pranzo di lavoro a Genova, Enrico Preziosi ha confermato l'intenzione di cedere il Genoa. "Per la gioia di quei tifosi che non vedono l'ora di privarsi della mia presenza, dico solo che stiamo lavorando in quella direzione sperando che qualcuno di serio si faccia avanti - ha aggiunto Preziosi -. Adesso ci può essere qualcosa ma deve essere approfondita. Per capire quanto sia seria una situazione abbiamo sempre bisogno di qualche tempo, qualche giorno per poter verificare l'attendibilità. Il mondo lo sa che non voglio stare qui per forza di cose".