Prima della Champions c'è... la Champions. Formazione: Pioli non fa turnover

"È il momento - ha dichiarato Pioli in conferenza stampa - di dare continuità. Siamo noi che possiamo condizionare le nostre prestazioni per fare risultati positivi, dobbiamo giocare con grande attenzione e grande determinazione". Il Milan, d'altronde, arriva alla sfida del "Franchi" forte di quattro vittorie consecutive senza subire gol, con l'ultima prestazione contro l'Atalanta che ha mostrato una squadra con le caratteristiche che l'avevano portato allo Scudetto nella passata stagione: una squadra viva, intensa, compatta, di qualità e di corsa, feroce e bella da vedere. Tutte queste caratteristiche serviranno per battere Milenkovic e compagni oggi per prepararsi al meglio, inoltre, per la sfida a Kane di mercoledì.Per questo, il tecnico rossonero non farà turnover. Rientreranno tre calciatori (Bennacer, Calabria e Florenzi) e saranno assenti tre calciatori (Leao e Krunic per squalifica e Brahim Diaz per una lieve distorsione al ginocchio), che Pioli sostituirà unendo i relativi sostituti alla formazione praticamente titolare delle ultime partite: davanti a Maignan il terzetto Kalulu, Thiaw e Tomori, centrocampo con Tonali e il recuperato Bennacer con Theo Hernandez a sinistra e Messias, favorito su Saelemaekers e Calabria, a destra; non dovrebbe cambiare il centravanti (Giroud sempre favorito su Origi e Ibrahimovic), ma cambia la trequarti: Rebic giocherà al posto dello squalificato Leao e De Ketelaere sostituirà l'infortunato Brahim Diaz.