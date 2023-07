Prima gaffe di Asensio al PSG: posta un'illustrazione in cui è con Mbappé... al Bernabeu

MilanNews.it

© foto di Michele Pavese

Marco Asensio è da ieri ufficialmente un nuovo giocatore del Paris Saint-Germain. Il segreto di Pulcinella è stato finalmente svelato: Asensio sbarca a Parigi per far parte del nuovo progetto guidato da Luis Enrique, senza Sergio Ramos e Lionel Messi e con la situazione di Kylian Mbappé ancora da definire.

Una storia che a Parigi sperano di risolvere presto ma che si arricchisce di un nuovo capitolo proprio grazie al neo-arrivato. Indizio inconsapevole? il calciatore delle Baleari, forse inconsapevolmente, ha pubblicato sul profilo Instagram un'illustrazione in cui è ritratto insieme a Mbappé: entrambi indossano la maglia del PSG, ma al Bernabéu. Una pubblicazione che ha sorpreso tutti in Francia e che potrebbe essere una sorta di premonizione per il futuro.