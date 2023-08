Prima giornata, il Milan ha vinto 6 volte negli ultimi 10 anni

Si avvicina sempre più il debutto del Milan nella Serie A 2023/24. I rossoneri saranno in scena al Dall'Ara contro il Bologna lunedì sera. Il rendimento del Milan alla prima giornata negli ultimi 10 anni può fare ben sperare i tifosi: il Milan ha portato a casa la prima partita del campionato in 6 occasioni, 4 in casa e 2 fuori (quest'ultimo dato è un po' meno confortante). L'ultima vittoria all'esordio è dell'anno scorso, a San Siro contro l'Udinese.