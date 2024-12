Prima il caso Leao, oggi quello di Theo. Stramaccioni: "O sono al centro del progetto, o devono andare via"

Nel corso del suo intervento a DAZN Serie A Show, l'ex allenatore Andrea Stramaccioni ha parlato di Milan ponendosi il seguente quesito: I giocatori rossonero si sentono superiori a Fonseca? Queste le sue dichiarazioni:

"Tu hai, facciamo il discorso di Theo Hernandez, uno dei più forti, dei primi 5 esterni sinistri del modo. A me va bene una volta lo schiaffetto, ci sta un allenatore che ti dice "Adesso stai fuori". Però questi giocatori o sono al centro del progetto, o devono andare via. O non va bene l'allenatore. Cercate di capire cosa voglio dire, forse sono un po' netto. Quando ci sono giocatori più forti della squadra, il primo e il secondo. E una volta è Leao, e una volta è Theo. Sono giocatori forti, di livello internazionale. Io vedo, perché poi lo vediamo con la Nazionale francese, a prescindere dalla mia stima, perché quello conta relativamente, non so cosa ne pensate voi".