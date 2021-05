Prima squadra maschile e femminile e Primavera: gli impegni di maggio

Dopo aver inaugurato il mese contro il Benevento, i rossoneri sono attesi da quattro partite complesse e molto delicate. Ci si gioca un posto tra le prime quattro della classifica e non c'è più margine di errore. Questo il dettaglio degli impegni che chiuderanno la stagione della prima squadra maschile.

SERIE A

Juventus-Milan: domenica 9 maggio ore 20.45, Allianz Stadium - 35° giornata

Torino-Milan: mercoledì 12 maggio ore 20.45, Stadio Olimpico Grande Torino - 36° giornata

Milan-Cagliari: domenica 16 maggio ore 20.45, Stadio San Siro - 37° giornata

Atalanta-Milan: TBD, Gewiss Stadium - 38° giornata

PRIMA SQUADRA FEMMINILE

Maggio è iniziato con il pareggio esterno contro la Roma e proseguirà - in Serie A - con tre partite impegnative e interessanti. Fiorentina, Sassuolo ed Hellas Verona per chiudere la campagna in campionato e centrare l'obiettivo Champions League. Il gran finale, però, è fissato per il 30 maggio con la Finale di Coppa Italia conto la Roma. Ancora in via di definizione sede e orario della sfida, che rappresenta una storica prima volta per le rossonere.

SERIE A

Milan-Fiorentina: domenica 9 maggio, 12.30, CS Vismara - 20° giornata

Sassuolo-Milan: domenica 16 maggio, TBD, Stadio Enzo Ricci - 21° giornata

Milan-Hellas Verona: domenica 23 maggio, TBD, CS Vismara - 22° giornata

COPPA ITALIA FEMMINILE

Milan-Roma: domenica 30 maggio, TBD - Finale

PRIMAVERA

Per la formazione di Mister Giunti, "la notte è ancora giovane", perché la stagione regolare proseguirà fino al 16 giugno, visto l'inizio tardivo. Dopo la trasferta di Empoli, ecco le sfide contro Lazio, SPAL, Bologna, Inter e Samp per un mese di maggio davvero intenso e decisivo per la corsa ai playoff.

PRIMAVERA 1

Milan-Lazio: sabato 8 maggio, ore 11.00, CS Vismara - 22° giornata

SPAL-Milan: sabato 15 aprile, ore 11.00, CS Fabbri - 23° giornata

Milan-Bologna: sabato 22 maggio, TBD, CS Vismara - 24° giornata

Inter-Milan: mercoledì 26 maggio, TBD, Suning Training Center - 25° giornata

Milan-Sampdoria: sabato 29 maggio, TBD, CS Vismara - 26° giornata