Prima vittoria per Ballardini col Sassuolo: 1-0 al Frosinone con rischio finale

Buona la seconda per il Sassuolo di mister Davide Ballardini, che batte 1-0 il Frosinone nel delicatissimo scontro salvezza del Mapei. A deciderla è un diagonale di Thorstvedt al 58'.

Inizio in salita per la squadra di mister Di Francesco, che già al 9' perde Valeri per infortunio: al suo posto dentro Lirola. Le occasioni da rete, in ogni caso, sono tutte dei ciociari con una zampata finita fuori di Romagnoli al 10', un tiro a lato di Ghedjemis al 12' e ancora una parata di Consigli sullo stesso attaccante al 34'. Abbastanza sterile la risposta dei neroverdi, che con Pinamonti al 35' e Lauriente al 45' provano a impensierire Turati ma senza riuscirci davvero.

Nella ripresa la partita si accende: al 55' l'arbitro assegna un rigore al Frosinone dopo un contatto in area tra Mazzitelli e Thorstvedt, ma rivedendo l'azione al VAR decide di cambiare decisione non giudicando falloso l'intervento del centrocampista neroverde. Ed è proprio lo stesso giocatore, ricevuta palla da Racic, a realizzare l'1-0 del Sassuolo con un perfetto diagonale al 58'. I ciociari tentano il tutto per tutto e all'89' si vedono assegnare un altro penalty, stavolta confermato pure dalla tecnologia: dopo la spinta di Ferrari su Cuni è Kaio Jorge a presentarsi sul dischetto, ma l'attaccante di proprietà della Juve colpisce il palo esterno fallendo così la palla gol del pareggio e condannando i suoi alla sconfitta.