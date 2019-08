Primario, Mihajlovic paziente esemplare

(ANSA) - BOLOGNA, 26 AGO - "Sinisa ha dimostrato di essere un paziente esemplare,. Ha fatto tutto quello che gli è stato detto e consigliato, non si è mai sottratto ai consigli". Il professor Michele Cavo, direttore dell'Ematologia dell'ospedale Sant'Orsola, descrive così il comportamento dell'allenatore serbo del Bologna, in cura per una leucemia. Ricostruendo il dialogo che ha portato Mihajlovic a seguire la squadra nella prima di campionato, ieri a Verona, Cavo ha spiegato che giovedì l'allenatore gli aveva "manifestato un suo fortissimo desiderio di essere in campo". Venerdì ci sono stati "ulteriori segnali di miglioramento allora gli ho detto di organizzare, ma che mi sarei riservato di dargli l'ok finale tra sabato e domenica". Mihajlovic "è stato ligio alle raccomandazioni che gli avevo dato: ha indossato la mascherina quando era in macchina con l'autista. Il consiglio che gli avevo dato era di presentarsi in campo a viso scoperto senza nessuna precauzione, visto che lì i rischi sarebbero stati inferiori".