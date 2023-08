Primavera 1, sabato l'esordio del Milan di Abate in casa

Il Milan di Ignazio Abate ha cominciato il campionato Primavera 1 con una vittoria per 3-1 in casa del Monza. Questa settimana il gruppo si sta preparando per il secondo impegno stagionale, il debutto in casa, previsto per sabato alle ore 11. I rossoneri sfideranno il Bologna al Centro Vismara e cercheranno di bissare il successo della prima.