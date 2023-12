Primavera, Abate fa esordire un altro gioiello del vivaio rossonero: il 2008 Christian Comotto

Contro il Newcastle, nell'ultima partita della fase a gironi di Youth League, Ignazio Abate ha messo in campo ad inizio ripresa un altro gioiello del settore giovanile rossonero: si tratta di Christian Comotto, centrocampista classe 2008 che ha fatto il suo esordio assoluto con la Primavera in gare ufficiali.

Figlio d'arte, suo papà è Gianluca Comotto, ex terzino che in carriera ha indossato, tra le altre, le maglie di Torino e Fiorentina, Christian è un punto fermo della formazione Under 17 del Milan: in questa stagione, è già a quota a 8 gol segnati in 11 partite giocate in campionato.