Primavera, Camarda: "Contento per l'esordio, buona la prima"

Quello di ieri è stato molto positivo per il Milan Primavera di Ignazio Abate, che ha espugnato il campo del Monza per 3-1. Durante il match è subentrato anche il classe 2008 (!) Francesco Camarda, al suo esordio ufficiale con la Primavera. Il centravanti, per lui poco più di venti minuti, si è detto soddisfatto di quanto fatto: "Contento per l’esordio e soprattutto per i 3 punti. Buona la prima".