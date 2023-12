Primavera, domani il derby-verità: Milan a -1 dall'Inter

Una grande giornata si preannuncia quella di domani per il Milan Primavera che avrà un appuntamento importantissimo in campionato. I giovani di Abate infatti visiteranno i cugini dell'Inter per il primo derby stagionale che sarà uno dei primi grandi test in campionato per i rossoneri. La squadra arriva da risultati alterni in campionato anche in virtù delle tante assenze, con giocatori chiamati a sopperire le lacune della prima squadra.

Domani però sarà partita vera e sarà derby-verità. Al momento la classifica parla chiarissimo: l'Inter è in testa alla graduatoria, il Milan insegue ma la distanza tra le due è di un solo punto. Il fischio di inizio è in programma alle ore 11, un peccato che ci sarà un po' di concomitanza con la partita della prima squadra contro il Monza.