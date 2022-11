Primavera Femminile, ultime tre sfide per chiudere un 2022 da protagoniste: l'analisi di Mister Corti

Fonte: acmilan.com

Un anno solare da protagoniste: prima le esperienze a Viareggio (con la Finale contro il Brøndby) e nella Final Four Scudetto, poi un inizio di 2022/2023 ai piani alti di un campionato molto competitivo. È al rush finale il 2022 della Primavera femminile, attesa dalle ultime tre sfide di un anno pieno di soddisfazioni e occasioni di crescita: le trasferte contro San Marino Academy e Sassuolo, inframezzate dal big match contro la Roma campione in carica.

Partite che metteranno in palio gli ultimi punti dell'anno per una squadra che, nell'ultima giornata, ha perso di misura un Derby nel quale avrebbe sicuramente meritato di più. Le diverse occasioni avute (e non concretizzate) nel finale non hanno permesso l'aggancio sul 2-2 contro l'Inter al PUMA House of Football, dopo che il quinto centro stagionale di Letizia Galdini aveva riaperto il match per le ragazze di Corti.

"Il Derby è stata una partita molto combattuta, dalla quale prendiamo spunti interessanti sui quali cercheremo di migliorarci", ha detto Mister Davide Corti. "La squadra ha lottato fino alla fine ma non siamo riusciti a ottenere il pareggio, che sarebbe stato il risultato più giusto". Lo sguardo, in maniera naturale e determinata, è adesso rivolto verso gli ultimi 270 minuti del 2022.

"L'obiettivo", continua il Mister delle rossonere, "per le prossime gare che ci rimangono prima della pausa natalizia è quello di giocare per cercare di ottenere delle vittorie in cui esprimere una migliore gestione della gara, attraverso un'aggressività agonistica e una voglia di vincere ancora maggiori".