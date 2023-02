Primavera, il prossimo impegno domenica contro il Frosinone secondo in classifica

La primavera di Ignazio Abate non sta vivendo un bel momento, un po' come la prima squadra: i giovani rossoneri non vincono dal 6 novembre, 4-0 all'Atalanta nel terzultimo appuntamento prima della pausa Mondiale. Una striscia di 6 partite tra campionato e Coppa. Il prossimo impegno, per cercare di rialzare la testa, sarà domenica alle 13 in casa della sorpresa Frosinone che al momento si trova in seconda posizione in classifica a soli due punti dalla vetta.