Primavera, Inter-Milan: le formazioni ufficiali

Una grande giornata si preannuncia quella di oggi per il Milan Primavera che avrà un appuntamento importantissimo in campionato. I giovani di Abate infatti visiteranno i cugini dell'Inter per il primo derby stagionale che sarà uno dei primi grandi test in campionato per i rossoneri. La squadra arriva da risultati alterni in campionato anche in virtù delle tante assenze, con giocatori chiamati a sopperire le lacune della prima squadra.

Di seguito le formazioni ufficiali delle due squadre:

INTER: Calligaris; Aidoo, Stante, Matjaz, Cocchi; Di Maggio, Stankovic, Akisanmiro; Kamatè, Sarr, Quieto

MILAN (4-3-3): Raveyre, Bakoune, Parmiggiani, Malaspina, Magni, Stalmach, Zeroli, Cuenca, Scotti, Camarda, Traoré. All. Abate. A disp.: Bartoccioni, Torriani; Tezzele; Sala, Victor; Bonomi, Liberali, Martinazzi, Perera, Sia, Simmelhack