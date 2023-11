Primavera, Milan-Cagliari: le formazioni ufficiali. Ecco chi sostituisce Camarda

È tempo di tornare in campo anche per la Primavera. I giovani rossoneri allenati da Ignazio Abate tornano oggi di scena al Puma House of Football per affrontare il Cagliari nell'undicesima giornata di campionato. In classifica la squadra rossonera si trova al secondo posto, a un solo punto dai cugini dell'Inter. Impegno che arriva a pochi giorni dall'altrettanto fondamentale gara contro il Borussia Dortmund in Youth League. La gara è visibile in diretta su Sportitalia.

Abate dovrà fare a meno di alcuni suoi giocatori migliori che, viste le assenze della Prima squadra, si sono aggregati al gruppo di Pioli. È il caso di Francesco Camarda, di cui si è parlato tantissimo, ma anche di Jan Carlo Simic. Queste le formazioni ufficiali della sfida, ecco chi ha preso il loro posto:

MILAN (4-3-3): Bartoccioni; Jimenez, Parmiggiani, Nsiala, Magni; Malaspina, Stalmach, Zeroli; Cuenca, Sia, Liberali. A disp: Torriani, Bakoune, Paloschi, Skoczylas, Scotti, Ehuwa, Martinazzi. Sala, Perina, Simmlehack, Amaral Castilho. All. Abate

CAGLIARI: Iliev, Arba, Idrissi, Carboni, Sulev, Cogoni, Mutandwa, Vinciguerra, Catena, Konate, Marcolin. A disp: Renna, Conti, Pintus, Pulina, Achour, Deriu, Balde, Franke, Mellino, Casali. All: Fabio Pisacane.