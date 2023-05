Primavera, Milan e Inter non si rubano punti: 2-2 tra rossoneri e nerazzurri

MilanNews.it

In attesa del derby di Champions League, Milan e Inter Primavera si sono affrontate nella trentunesima giornata del campionato di Primavera 1. Match finito in pareggio tra le due squadre, con le reti di Esposito e Owusu per l'Inter ed Eletu per i rossoneri nel primo tempo. Nella ripresa poche emozioni, con il gol del 2-2 di Hugo Cuenca. Da segnalata una espulsone per il Milan: cartellino rosso per Casali al minuto 72.