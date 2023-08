Primavera, sabato alle 16.30 l'esordio con il Monza: dove e quando vedere il match

Dopo una grandissima stagione in campionato e, soprattutto, in Youth League, raggiungendo le Final Four, la Primavera di mister Abate è pronta a ripartite. Manca sempre meno all'inizio del campionato Primavera 1, dove il Milan comincerà questo sabato alle 16.30 in casa del Monza. Il match sarà visibile su Sportitalia. Diretta testuale su MilanNews.it.