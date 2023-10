Primavera, sabato il Milan sarà ospite della Roma: info e dettagli sul match

Dopo cinque vittorie e un pareggio in campionato, il Milan Primavera è pronto a tornare in campo per la settima giornata di campionato Primavera 1. I rossoneri saranno ospiti della Roma sabato alle ore 11. La gara sarà visibile su Sportitalia, tv e sito.