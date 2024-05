Primavera, stop sanguinoso per il Milan: i playoff rimangono a due punti

Sconfitta pesante per il Milan Primavera a Casteldebole nel recupero della trentesima giornata di campionato, che non si era giocata per via dell'impegno dei rossoneri nella Final Four di Youth League. I padroni di casa del Bologna sfruttano un primo tempo corsaro e battono il Milan 2-1, al termine di una partita brutta e povera di grandi occasioni. I rossoblù sono stati abili a sfruttare due chance nel primo tempo, portandosi in vantaggio grazie a una doppietta di Ebone. Il Milan troppo poco convinto e incapace di trovare spazi nella muraglia eretta dai padroni di casa. Nel primo tempo arriva un palo di Camarda che è l'unica grande occasione per il Diavolo. Nella ripresa i rossoneri non entrano con la fame giusta e non creano pericoli fino a un quarto d'ora dalla fine quando Bonomi viene pescato da Scotti e supera con un pallonetto il portiere avversario. La parte finale di gara è spezzettata con il Bologna che gioca con il cronometro e tanti crossi imprecisi buttati in mezzo dai rossoneri.

Una sconfitta, la seconda consecutiva dopo quella nel weekend contro il Monza, pesante in chiave playoff: il Milan rimane settimo, subito fuori dai posti necessari per andare in postseason. Il sesto e il quinto posto rimangono a due punti di distanza. Ora al Diavolo rimangono tre finali per staccare un biglietto per la prossima fase: nel weekend trasfera a Lecce, il fine settimana successivo la gara in casa contro il Frosinone e infine lo scontro diretto contro il Torino il weekend del 18-19 maggio. Di seguito la classifica completa:

Inter 63

Roma 60

Atalanta 55

Lazio 54

Sassuolo 48

Torino 48

^^^PLAYOFF^^^

Milan 46

Genoa 44

Hellas Verona 42

Cagliari 41

Juventus 39

Empoli 38

Fiorentina 36

Lecce 36

Monza 30

Bologna 30

Sampdoria 28

៴៴៴RETROCESSIONE៴៴៴

Frosinone 25