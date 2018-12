Primavera, tra le difficoltà spunta Daniel Maldini: quattro gol nelle ultime quattro partite

La Primavera del Milan di Alessandro Lupi sta vivendo un periodo non facile, in costante difficoltà nell'ottenere risultati positivi. In questo momento di crisi, è riuscito a mettersi in luce Daniel Maldini, protagonista di quattro reti nelle ultime quattro partite. Il figlio di Paolo, infatti, ha segnato in campionato contro Empoli, Cagliari e Udinese e in Coppa Italia contro il Verona.