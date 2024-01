Primi guai dalla Coppa d'Africa: Boniface, compagno di Chukwueze, out 4 mesi. Problema muscolare per Guirassy

Primi grossi problemi dalla Coppa d'Africa. Sono, infatti, due gli attaccanti che, nelle ultime ore, hanno subito infortuni. Il primo è Victor Boniface, attaccante del Bayer Leverkusen, impegnato così come il Milan in Europa League, che, nel ritiro della Nigeria, dove si allena con Chukwueze del Milan, si è procurato una seria lesione agli adduttori e per questo motivo verrà operato e starà fuori fino ad aprile.

Si ferma anche un attaccante impegnato con la Guinea e uomo mercato: problema muscolare per Guirassy dello Stoccarda, da valutare nelle prossime ore. Lo riporta SkySport.