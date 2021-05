Primi passi verso la normalità: Italia-San Marino e finale di Coppa Italia Femminile con il pubblico

(ANSA) - ROMA, 27 MAG - L'amichevole Italia-San Marino e la finale di Coppa Italia femminile sarà aperta ai tifosi. Il sottosegretario allo sport Valentina Vezzali ha firmato il decreto (in corso di registrazione) che stabilisce i criteri per la presenza del pubblico all'amichevole degli azzurri di domani presso l'impianto "Sardegna Arena" di Cagliari ed alla finale di Coppa Italia femminile che si svolgerà domenica 30 maggio allo stadio "Città del Tricolore" di Reggio Emilia. Al primo evento potranno partecipare 500 spettatori mentre al secondo sarà consentito l'accesso del pubblico in misura non superiore al 20% della capienza massima consentita. Il pubblico dovrà rispettare l'utilizzo degli strumenti di protezione individuale e la distanza interpersonale di un metro, sia frontalmente che lateralmente. L'ingresso allo stadio è riservato alle persone in possesso di certificazione che dimostri l'esecuzione di un test diagnostico negativo nelle 48 ore antecedenti l'evento o di certificazione che attesti il completamento della procedura di vaccinazione (o aver ricevuto la prima dose da almeno 15 giorni) ovvero di certificato che mostri la guarigione dal Covid-19 in epoca non antecedente a sei mesi dalla data dell'evento. (ANSA).