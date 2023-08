Primo 1000 in carriera per Sinner, l'elogio del Milan sui social: "Bravissimo!"

vedi letture

Jannik Sinner ha vinto il primo torneo Masters 1000 in carriera. L'italiano ha battuto Alex De Minaur in due set nella serata di ieri per aggiudicarsi il torneo di Toronto. Sinner non ha mai nascosto la sua passione per i colori rossoneri: ecco dunque che il Milan celebra il suo tifoso illustre con un Tweet.