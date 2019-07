Primo allenamento di Giampaolo: i tre concetti chiesti ai giocatori

Primo giorno di ritiro per il nuovo Milan di Marco Giampaolo, ma le idee dell’ex tecnico della Sampdoria sono già ben più che chiare. Sono stati tre i concetti richiesti dall’allenatore alla sua nuova squadra: palla a terra, due tocchi e qualità nelle giocate. Nuovi concetti di gioco per il Milan, che avrà tempo per assimilarli e per farli rendere al meglio. Work in progress in quel di Milanello.