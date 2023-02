Primo gol di Cristiano Ronaldo in Arabia, su rigore nel recupero

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 03 FEB - E' arrivato oggi, su rigore nei minuti di recupero, il primo gol di Cristiano Ronaldo con la maglia dell'Al-Nassr nel campionato dell'Arabia Saudita. La rete di CR7 è servita alla sua squadra per evitare la sconfitta e terminare sul 2-2 la partita contro l'Al-Hasa, giocata sul campo dei rivali, ovvero lo stadio Principe Abdullah Bin Malawi. Gli altri gol dell'incontro sono stati segnati da Tello e Bendebka per l'Al-Fateh e da Talisca per l'Al-Nassr. E proprio con il brasiliano ex Benfica Ronaldo ha parlato prima di calciare il penalty che ha fissato il risultato sul pari. In precedenza al plurivincitore del Pallone d'Oro era stata annullata una rete per fuorigioco, poi è arrivata quella buona, a tempo scaduto e dal dischetto. Il punto preso oggi consente alla squadra allenata da Rudi Garcia di rimanere in testa alla classifica, con 34 punti e alla pari con l'Al-Shabbab che ha una partita in più. (ANSA).