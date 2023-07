Primo incontro Gravina-Mancini sul nuovo Club Italia

Fonte: ANSA

foto ANSA © foto di ANSA

(ANSA) - ROMA, 03 LUG - E' andato in scena questo pomeriggio nella sede della Figc a Roma il primo incontro tra il Ct Roberto Mancini e il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, per lavorare all'evoluzione del progetto Club Italia. Mancini, arrivato alle 17.30, si è fermato in sede fino alle 19, con l'obiettivo di rendere sempre più collegate le Under e la Nazionale maggiore affinché il lavoro non si esaurisca con il solo risultato sportivo. Le parti dovranno comunque riaggiornarsi, ma c'è comunque sinergia tra la struttura federale guidata dal presidente Gravina, e la componente tecnica con i responsabili Mancini e Viscidi.

Per quanto riguarda il dopo Paolo Nicolato per l'Under 21, oggi non è stato sciolto il dubbio su chi sarà il successore. Ma è un tema che verrà comunque affrontato a stretto giro. (ANSA).