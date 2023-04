PROBABILE FORMAZIONE - 4 cambi per Pioli. Giroud out, Rebic da 9

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Conquistato il pass per le semifinali di Champions League, il Milan è pronto a rituffarsi sul campionato. Domenica a San Siro arriva il Lecce e, rispetto a Napoli, ci sarà qualche novità nella formazione rossonera tra squalifiche e gestione: capitan Calabria non ci sarà in quanto è stato fermato per un turno dal Giudice Sportivo (il terzino destro sarà Kalulu), mentre potrebbero avere un turno di riposo Kjaer e Bennacer (Thiaw in difesa al posto del danese, mentre a destra nuova chance per Messias dal primo minuto, con Diaz dirottato al centro). Non convocati invece Olivier Giroud, al suo posto Ante Rebic, e Tommaso Pobega (per lui una frattura costale, clicca qui). Occhio anche a Zlatan Ibrahimovic, che ieri ha svolto tutto l'allenamento in gruppo ed è a disposizione, con circa 25-30 minuti nelle gambe.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1)

Maignan

Kalulu, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez

Tonali, Krunic

Messias, Diaz, Leao

Rebic

A disposizione: Mirante, Tatarusanu, Florenzi, Kjaer, Gabbia, Ballo-Touré, Vranckx, Bakayoko, Bennacer, Saelemaekers, Adli, De Ketelaere, Origi

Ballottaggi: nessuno

Squalificati: Calabria

Diffidati: Kalulu, Kjaer, Tomori, Pobega, Rebic

QUI LECCE -

A parte Pongracic, per la trasferta di Milano sono tutti a disposizione di mister Baroni. Il grande dubbio del tecnico giallorosso riguarda l'attacco, dove Ceesay è in vantaggio su Lorenzo Colombo, prodotto del vivaio rossonero in prestito in Puglia.

PROBABILE FORMAZIONE LECCE (4-3-3)

Falcone

Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo

Blin, Hjulmand, Oudin

Strefezza, Ceesay, Di Francesco

Ballottaggi: Ceesay-Colombo 55%-45%

Squalificati: nessuno

Diffidati: Banda, Colombo, Strefezza, Gendrey

Arbitro: CHIFFI

Assistenti: VALERIANI – MASSARA

IV uomo: GIUA

VAR: MARINI

AVAR: MUTO