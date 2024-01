Probabile formazione Bologna: Saelemaekers non al meglio, davanti c'è Zirzkee

Per Zirkzee che rientra dalla squalifica, c'è Posch che deve scontare un turno di stop. Contro il Milan quindi Motta ritroverà il centravanti titolare, ma dovrà rimodulare la fascia destra con De Silvestri che si candida per una maglia da titolare al posto dell'austriaco. In difesa Beukema è in vantaggio su Lucumì per affiancare Calafiori, e a sinistra Motta dovrebbe preferire Kristiansen a Lykogiannis. Le chiavi del centrocampo saranno affidate alla coppia Freuler-Aebischer con Moro pronto nla subentrare e Ferguson impegnato a sostegno delle punte. Il recupero last-minute di Saelemaekers non dovrebbe invece garantirgli la titolarità contro la sua ex squadra: al suo posto dovrebbe essere impiegato Urbanski con Orsolini a destra e Zirkzee al centro dell'attacco. Van Hoojdonk out per sindrome influenzale.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Lucumì, Calafiori, Kristiansen; Freuler, Moro; Orsolini, Ferguson, Urbanski; Zirkzee. Allenatore: Thiago Motta.