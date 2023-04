PROBABILE FORMAZIONE - Cinque cambi pronti. Tornano Leao e Giroud

QUI NAPOLI

Per quanto riguarda il Napoli, Luciano Spalletti dovrà certamente fare a meno di Giovanni Simeone, primo sostituto di Victor Osimhen che, al massimo, dovrebbe accomodarsi in panchina; al suo posto, dunque, ci sarà Raspadori, per una formazione che è praticamente fatta tranne per due ballottaggi abbastanza secondari.

PROBABILE FORMAZIONE NAPOLI (4-3-3)

Meret

Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui

Anguissa, Lobotka, Zielinski

Politano, Simeone, Kvaratskhelia

Ballottaggi: Mario Rui-Olivera 51%-49%, Lozano-Politano 41%-59%

Squalificati: nessuno

Diffidati: Kim, Politano