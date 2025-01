probabile formazione Conceiçao ritrova Pulisic. Possibile riposo per Fofana

Si torna in campionato dopo l'importante vittoria in Champions League contro il Girona, che mette i rossoneri nella condizione di poter finire in top 8 con una vittoria a Zagabria. La Serie A è altrettanto importante e la squadra deve reagire dopo i 3 punti persi nella trasferta di Torino della scorsa settimana. Conceiçao, che non parlerà in conferenza, ritrova Pulisic e Chukwueze, oltre ai vari Tomori (in Champions out per squalifica), Jimenez e Jovic (entrambi fuori lista in Europa). A San Siro domenica arriva il Parma e i rossoneri, in attesa di Walker, dovrebbero scendere in campo così.

Emerson starà fuori a lungo dopo il problema al polpaccio e in difesa Calabria riprende la titolarità, nonostante negli ultimi giorni non sia stato benissimo: se dovesse dare forfait al suo posto giocherebbe uno tra Terracciano e Jimenez, ormai in pianta stabile in prima squadra. A centrocampo potrebbe riposare per la prima volta in stagione Youssouf Fofana, su cui pende una pericolosa diffida: dopo il Parma c'è l'Inter e sarebbe delittuoso giocare il derby senza il miglior centrocampista in rosa in stagione. Musah è pronto a scalare in mediana, con Bennacer utilizzato in posizione più centrale.

In attacco Conceiçao ritrova Pulisic, per lui qualche minuto contro il Girona, così come Okafor e Chukwueze, che oggi si è allenato in gruppo. Nella giornata di domani arriveranno sicuramente indicazioni più precise dopo le ultime prove del tecnico portoghese, intanto questa è la probabile formazione.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-3-3):

16 Maignan

2 Calabria 46 Gabbia 23 Tomori 19 Theo Hernandez

80 Musah 4 Bennacer 14 Reijnders

11 Pulisic 7 Morata 10 Rafa Leao

All. Conceicao

A disp.: Sportiello, Torriani, Pavlovic, Bartesaghi, Terracciano, Zeroli, Musah, Jimenez, Abraham, Camarda, Okafor, Chukwueze, Jovic.

Indisponibili: Thiaw, Loftus-Cheek, Florenzi

Diffidati: Fofana

DOVE VEDERE MILAN-PARMA

Data: domenica 26 gennaio 2025

Ore: 12:30

Stadio: San Siro, Milano

Diretta TV: DAZN, Zona DAZN

Web: MilanNews.it

LA SQUADRA ARBITRALE

ARBITRO: Abisso

ASSISTENTI: Preti-Di Iorio

IV Ufficiale: Perri

VAR: Camplone

AVAR: Marini