probabile formazione Contro il Verona pronti dal 1' Joao Felix, Leao e Gimenez, prima convocazione per Bondo. Pulisic dalla panchina

vedi letture

Dopo l'amara sconfitta in Champions contro il Feyenoord, il Milan di Sergio Conceiçao è chiamato all'ennesima reazione d'orgoglio in campionato. Sabato sera arriva il Verona a San Siro, in quella che sarà una partita da non sbagliare soprattutto dal punto di vista dell'approccio iniziale, tallone D'Achille di questa squadra ormai da inizio stagione.

Contro il Verona quindi, confermato Maignan tra i pali, in difesa si rivede Thiaw al posto dello squalificato Tomori, con Walker, Pavlovic e Theo confermati. A centrocampo Fofana e Reijnders dovrebbero partire ancora dal primo minuto. Sulle fasce invece, potrebbe a sorpresa riposare Pulisic con un forte ballottaggio tra Musah, Sottil o Jimenez. Il resto dell'attacco, sempre di grande qualità sarà spartito tra Leao, Joao Felix e Gimenez. Prima convocazione per Bondo, che però non è ancora al meglio della condizione fisica e partirà anche lui dalla panchina.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1):

16 Maignan

32 Walker 29 Thiaw 31 Pavlovic 19 Theo

14 Reijnders 29 Fofana

80 Musah 79 Joao Felix 10 Leao

7 Gimenez

A disp.: 57 Sportiello, 96 Torriani, 33 Bartesaghi, 46 Gabbia, 42 Terracciano, 38 Bondo, 99 Sottil, 11 Pulisic, 90 Abraham, 21 Chukwueze, 73 Camarda, 20 Jimenez.

Indisponibili: Florenzi, Emerson Royal, Loftus-Cheek

Squalificati: Tomori

Diffidati: nessuno

Ballottaggi:

Musah-Sottil-Jimenez

Pulisic-Leao



DOVE VEDERE MILAN-HELLAS VERONA

Ore: 20:45

Stadio San Siro, Milano

Tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213), Sky Sport (251), Dazn.

Web: MilanNews.it

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Fourneau di Roma 1

Assistenti: Bindoni-Tegoni

Quarto uomo: Massimi

Var: Meraviglia

Ass. Var: Aureliano