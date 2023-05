PROBABILE FORMAZIONE - Diaz ancora titolare, Leao scalpita

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Dopo l'eliminazione europea contro l'Inter, il Milan deve assolutamente concentrarsi sul campionato per vincere le ultime tre partite che restano e conquistare la qualificazione alla prossima Champions League.

Per farlo, Stefano Pioli schiererà contro la già retrocessa Sampdoria praticamente tutti i titolari: Maignan in porta, Calabria e Theo Hernandez terzini con Thiaw confermatissimo al centro della difesa al fianco di uno tra Tomori e Kjaer, Krunic e Tonali in mediana con Giroud di punta, supportato a destra da Saelemaekers (dovrebbe toccare a lui al posto di Messias), al centro ancora da Brahim Diaz e a sinistra da Leao, che non era al meglio contro l'Inter ma che scalpita per tornare sin da subito protagonista.

MILAN (4-2-3-1)

Maignan

Calabria Thiaw Tomori Theo

Tonali Krunic

Saelemaekers Diaz Leao

Giroud

All. Stefano Pioli

A disp.: Mirante, Tatarusanu, Ballo-Touré, Rebic, Kalulu, Kjaer, Florenzi, Origi, Pobega, Gabbia, Vranckx, Adli, Bakayoko, Messias, De Ketelaere.

Ballottaggi: Saelemaekers-Messias (60-40); Tomori-Kjaer (51-49(

Indisponibili: Bennacer, Ibrahimovic

Squalificati: /

Diffidati: Kjaer, Pobega, Rebic, Kalulu.

SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: FOURNEAU

Assistenti: BERTI – SCATRAGLI

IV uomo: FERRIERI CAPUTI

VAR: DI MARTINO

AVAR: LONGO S.

DOVE VEDERE INTER-MILAN

Ore: 20.45

TV: DAZN - SkySport

web: MilanNews.it